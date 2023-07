Barbie oder Oppenheimer? "Barbenheimer" geht viral

Auch wenn die Filme auf den ersten Blick nichts gemeinsam haben, werden sie beide sehnsüchtig erwartet. Sie sind Top-Anwärter auf den begehrten Oscar und stehen bei Cineasten hoch im Kurs. Auf Twitter gab es vor Monaten schon Diskussionen, weil beide Filme am selben Tag erscheinen: Darf man sich den "Barbie"-Film anschauen und nicht den Film über die Entwickler der Atombombe - oder ist man dann oberflächlich und doof?

Der Streit ging sogar so weit, dass sich Schauspieler dazu meldeten. Matt Damon, der in "Oppenheimer" den Regisseur Leslie Groves spielt, war der Erste, der sich äußerte. Er freut sich für alle Kinofans, dass sie an einem Wochenende gleich zwei neue Filme im Kino sehen können.

Oppenheimer-Regisseur Christopher Nolan sagte zu IGN: "Ich denke, dass all jene von uns, denen es dabei nur um den Film geht, schon lange darauf warten, dass wir wieder einen vollen Markt bekommen - und den haben wir jetzt, das ist großartig".

Beide Filme an einem Tag

In den USA haben sich viele Kinos nun eine Lösung für das Problem überlegt. Es werden schon ganze Kinosäle für Doppelvorstellungen angemietet. Nun können die Fans beide Filme hintereinander sehen - sie müssen sich nur noch über die Reihenfolge einig werden.

Worum es in den Filmen geht

In der Satire wird die Welt der berühmten Mattel-Puppe von echten Menschen verkörpert. Die Hollywood-Stars Margot Robbie und Ryan Gosling spielen die Hauptrollen. "Barbie" erzählt die Geschichte von Barbie und Ken, die in der pinken und scheinbar perfekten Welt von Barbieland glücklich sind. Doch dann werden sie in die echte Welt versetzt - was viele turbulente Folgen hat.

"Oppenheimer" ist der neue Thriller von Kult-Regisseur Christopher Nolan. Er erzählt vom US-amerikanischen Astrophysiker J. Robert Oppenheimer (1904-1967), der als einer der Väter der amerikanischen Atombombe in die Geschichte eingegangen ist. Oppenheimer wurde während des Zweiten Weltkriegs für seine Rolle als wissenschaftlicher Leiter des "Manhattan-Projekts" bekannt. Dort stellten die US-Amerikaner die erste Atombombe fertig. Die Hauptrollen des Films spielen Cillian Murphy und Emily Blunt. Auch Matt Damon, Florence Pugh und Robert Downey Jr. sind dabei.

Matt Damon, Emily Blunt, Cillian Murphy und Florence Pugh Bild: HENRY NICHOLLS (APA/AFP/HENRY NICHOLLS)

