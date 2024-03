718.000 Dollar für die Holzplatte aus dem Film "Titanic"

Bei einer in Dallas (US-Staat Texas) organisierten weltweiten Auktion von Heritage Auctions wechselte sie für 718.750 US-Dollar (662.000 Euro) den Besitzer und war damit der „König der Auktion“, wie das amerikanische Auktionshaus nun mitteilte.

Ikonisches Requisit

Das ikonische Requisit des oscarprämierten Films war jahrelang Gegenstand von wilden Diskussionen. Es ging um nicht weniger als die Frage, ob der von Leonardo DiCaprio gespielte Jack nach dem Untergang des Passagierdampfers nicht auch noch darauf gepasst hätte – also darum, ob der berühmte Filmklassiker von James Cameron nicht doch noch ein Happy End hätte nehmen können.

Dabei wurde die Holzplatte laut dem Auktionshaus oft irrtümlich als „Tür“ bezeichnet. Tatsächlich sei sie aber „ein Teil des Türrahmens über dem Eingang zur Erste-Klasse-Lounge“ gewesen, so die Information.

Steuerrad um 200.000 Dollar

Neben der Holzplatte gehörten demnach noch andere „Titanic“-Requisiten zu den Top-Versteigerungen der Auktion: So ging den Angaben nach etwa ihr Prototyp für 125.000 Dollar weg, das Steuerrad des Schiffes für 200.000 Dollar und Roses Chiffon-Kleid für 118.750 Dollar.

„Titanic“ von James Cameron gewann 1998 insgesamt elf Oscars und hatte allein in den Vereinigten Staaten 131 Millionen Besucher. In Österreich lockte der Film nicht weniger als 1,4 Millionen Besucher in die Kinos. Das Historiendrama spielte insgesamt mehr als 1,8 Milliarden Dollar ein und war jahrelang weltweit der kommerziell erfolgreichste Film.

