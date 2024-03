Einblicke in 75 Studiengänge: FH präsentiert sich

Interessierte haben die Möglichkeit, Campusluft zu schnuppern und sich über die verschiedenen Studienangebote zu informieren. Von 9 bis 17 Uhr stehen alle vier Standorte den Besuchern offen und geben Einblicke in die vielfältigen Aktivitäten der FH-Studierenden. Hier ein kleiner Überblick über die Veranstaltungen:

In Hagenberg stellt sich die Fakultät für Informatik, Kommunikation und Medien vor. Neben allgemeinen Infovorträgen zu den Studiengängen und dem Studentenleben in Hagenberg gibt es auch "Speed-Talks" mit Studierenden und persönliche Beratungen. Bei Rundgängen erhalten die Besucher Einblick in die Studierenden- und Forschungsprojekte sowie Studios und Labs. Austauschstudenten berichten von ihren Erfahrungen im Auslandssemester. Außerdem gibt es die Möglichkeit, in Lehrveranstaltungen aus den berufsbegleitenden Studiengängen hineinzuschnuppern und Workshops zu besuchen.

Die drei Departments Gesellschaft und Management, Medizintechnik sowie Soziale Arbeit stellen am Campus Linz ihr Angebot vor, das den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Es gibt Informationen über die Studiengänge, sowohl in Vollzeit als auch in berufsbegleitender Form. Studierende und Mitarbeiter beantworten an den Informationsständen in der Aula Fragen und berichten aus dem Studienalltag. Weitere Informationen gibt es in mehreren Vorträgen. Offene Lehrveranstaltungen laden zum "Studieren Probieren" ein. Interessierte können auch einen Blick in die medizintechnischen Labore werfen.

Auf dem Campus Steyr dreht sich alles um Wirtschaft und Management. Auch hier erwarten die potenziellen Studierende allgemeine Infovorträge, daneben stehen im Hörsaal Tipps und Tricks zum Aufnahmeverfahren und detaillierte Einblicke in die 14 Studiengänge auf dem Programm. Im persönlichen Gespräch erzählen Studierende von ihren Erfahrungen im Auslandssemester und dem Studierendenleben. Bei der stündlichen Campustour zeigen sie ihre Lieblingsplätze. Im "Digispace" finden Workshops in der Mixed Reality Area und im Labor für Verhaltensanalyse statt. Dort wird ein praktischer Eindruck von der Zukunft des Managements vermittelt.

An der Fakultät für Technik und Angewandte Naturwissenschaften in Wels beraten Studierende, Absolventen und Lehrende in allen Fragen rund ums Studium – vom Studienalltag über das Auslandssemester bis zu den Karrieremöglichkeiten. In Impulsvorträgen – etwa über Insekten als Lebensmittel der Zukunft – erhalten die potenziellen Studierenden Einblick in die vielfältige Forschungsarbeit und die Themen, die sie während ihres Studiums in Wels beschäftigen werden.

Weitere Informationen und das gesamte Programm fh-ooe.at/open-house

