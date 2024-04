"Tanz den Kepler" – ein Sommerball auf dem Campus der JKU

Zur Tanzfläche wird der Campus der Johannes Kepler Universität in knapp zwei Monaten, am 14. Juni 2024. An diesem Tag findet zum ersten Mal ein universitärer Sommerball statt. Unter dem Motto "Tanz den Kepler" werden für eine Nacht Wissenschaft, Lehre und Tanz vereint.

Der Ehrenschutz des Balls ist dabei in besten Händen: Bildungsminister Martin Polaschek, Landeshauptmann Thomas Stelzer und der Linzer Bürgermeister Klaus Luger haben sich den Ballabend ebenfalls schon in ihre Kalender eingetragen. Beginn des Balls ist um 19.30 Uhr.

Bis 30. April sind die Karten aufgrund der "Early-Bird-Phase" noch um 15 Prozent ermäßigt, Studierende und JKU-Mitarbeiter profitieren außerdem von der "Nimm 4 – Zahl 3"-Aktion.

Tickets sowie weitere Informationen gibt es unter jku.at/veranstaltungsmanagement/ball-der-jku-linz

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.