Gütesiegel für "Flink"

Auszeichnung in Salzburg

Kostenlose, qualitätsgesicherte digitale Lern- und Unterrichtsmaterialien für Mathematik: Diese stellt die Bildungsinitiative "Flink in Mathe" der JKU seit vergangenem Jahr zur Verfügung. Nun erhielt die App, die am "Center for Open Digital Education" der Kepler-Uni programmiert und betreut wird, das "Gütesiegel Lern-Apps", das vom Bildungsministerium und Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung verliehen wird.

Das Angebot richtet sich an Schüler, Eltern und Lehrer auf der Suche nach qualitativen Ressourcen. "Wir sind sehr stolz auf dieses Siegel", sagt Initiatorin Christina Krenn, Universitätsassistentin an der JKU Linz School of Education, "und ich hoffe, es hilft nicht nur beim Lernen, sondern macht auch Spaß!"

Nähere Informationen zum Projekt und Zugang zu den Lernunterlagen gibt es online auf der Website jku.at/flink-in-mathe

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.