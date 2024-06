Linzer VWL-Forscher erhielten Ruf nach Wien, Berlin und Hongkong

Das Renommee einer Forschungseinrichtung lässt sich auch daran ablesen, wie gefragt die Mitarbeiter bei der Vergabe von Professuren an anderen Hochschulen sind. Gute Nachrichten für das Institut für Volkswirtschaftslehre an der JKU: Allein im vergangenen Jahr bekamen vier Forscher des Instituts Professuren im In- und Ausland angeboten. Entsprechend erfreut zeigt sich Institutsvorstand Rudolf Winter-Ebmer: "Wir sind natürlich über diesen Qualitätsbeweis unserer jungen Kolleginnen und Kollegen sehr froh, weil er unsere Arbeit in den letzten Jahren bewertet und auszeichnet." Der Schwerpunkt auf empirische Mikroanalyse mache sich bezahlt.

An der WU Wien, der Freien Universität Berlin sowie der University of Hong Kong nahmen Linzer Forscher Stellen an, eine an der Universität Hohenheim wurde abgelehnt.

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer

