XXXLutz eröffnet erstes Restaurant außerhalb eines Möbelhauses

Seit 1996 betreibt XXXLutz Restaurants in seinen Möbelhäusern. Heute hat die Gruppe 155 Restaurants in Europa, davon 60 in Österreich (mit Mömax). Nun kommt eines auf der Mariahilfer Straße hinzu. Dieses hat auch an Sonntagen geöffnet, wie das Unternehmen mitteilt. „Wir geben die Gastronomie nie in fremde Hände“, wird Unternehmenssprecher Thomas Saliger in einer Aussendung zitiert.

Im neuen Restaurant stehen 285 Sitzplätze zur Verfügung. Angeboten werden ganztägig warme und kalte Speisen. Für den Abendbetrieb ist eine Barkarte vorgesehen. 50 Mitarbeiter sind beschäftigt. Ganz auf das Möbelhaus verzichten will das Unternehmen aber nicht: In einem eigenen Bereich werden aktuelle Themenwelten samt Terminal gezeigt, um Kunden digital zu informieren.

In den 155 Restaurants der österreichischen Möbelkette essen und trinken jährlich mehr als 15 Millionen Menschen. Pro Tag werden mehr als 20.000 XXXL-Wienerschnitzel verspeist.