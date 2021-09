Vier Forscher, die Sie kennen sollten

Stellvertretend für viele herausragende Forscher der Johannes Kepler Universität haben wir hier vier herausgegriffen, die jeweils in ihrem Fachgebiet Spitzenleistungen zustande brachten.

Susanna Zierler ist seit November 2020 Inhaberin des Lehrstuhls für Pharmakologie an der Medizinischen Fakultät. Zierler und ihr Team erforschen die Auswirkungen auf die Entstehung von (Auto)-Immunerkrankungen, Allergien und Tumorerkrankungen, wenn diese Immunzellsignale nicht mehr funktionieren, auch mithilfe von künstlicher Intelligenz.

Susanna Zierler

Harald Pretl, Institut für Integrierte Schaltungen. Der Schwertberger ist Vorstand des Instituts, das Ex-Rektor Richard Hagelauer gegründet hat und mit dem die Basis für das Mobilfunk-Engagement der JKU wurde. Mit seinem Team forscht er daran, den Energieverbrauch von Funkchips und Sensoren zu senken.

Harald Pretl Bild: Volker Weihbold

Ruth-Sophie Taubner, Institute for Chemical Technology of Organic Materials, forscht an der Verbesserung der Biomethanerzeugung durch Mikroorganismen zur Entlastung des Klimas von CO2. Gemeinsam mit Sara Zwirtmayr fand sie einen Stamm von Mikroorganismen, Methanotorris igneus, der ursprünglich in der Nähe von Thermalquellen im Meer und in Tiefen von bis zu 500 Metern vorkommt. Würde dieser in Biogasanlagen eingesetzt, könnte deren Effizienz um das Vier- bis Zwanzigfache gesteigert werden.

Ruth-Sophie Taubner

Günter Klambauer, Assistenzprofessor am Institut für Machine Learning der JKU. Dem Gallneukirchner und seinem Team gelang es, mithilfe von künstlicher Intelligenz aus Online-Datenbanken von Laboren 30.000 erfolgversprechende Wirkstoffe gegen das Coronavirus herauszufiltern. Das ist wichtige Vorarbeit für Covid-Medikamente.