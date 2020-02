René Benkos Signa-Gruppe mischte in der Linzer Innenstadt mit

Der Tiroler Immobilieninvestor René Benko (Bild), der bei der deutschen Warenhaus-Gruppe Galeria Karstadt Kaufhof das Sagen hat und mit seiner Signa erst vor wenigen Tagen in der Schweiz die Warenhausgruppe Globus erworben hat, war kürzlich auch in Linz geschäftlich aktiv. Die Signa Financial Services AG, ein Unternehmen der Signa-Gruppe, trat dabei als Dienstleister auf. Auf ihre und die Vermittlung der Universal-Investment hat die Bayerische Versorgungskammer den "Kaiserhof 2" zu einem nicht genannten Preis erworben.

Das Projekt war von den Brüdern Michael und Klaus Ehrenfried ("Flow") entwickelt und 2019 fertiggestellt worden. 53 Mietwohnungen und zwei Gewerbeflächen (Nutzfläche 3300 Quadratmeter) hat das Gebäude in der Kaisergasse.

René Benkos Bild: APA/HANS KLAUS TECHT

Der Hintergrund: Signa Financial Services AG hat für die Bayerische Versorgungskammer (BVK) mit der Universal-Investment einen Immobilien-Fonds mit Investitionsschwerpunkt Österreich aufgelegt. Zuletzt wurde ein Teil des Austria Campus in Wien gekauft. Die BVK ist die größte öffentlich-rechtliche Versorgungsgruppe Deutschlands. Etwa 1300 Mitarbeiter arbeiten für die knapp 2,3 Millionen Versicherten und Versorgungsempfänger. Universal-Investment (Sitz Frankfurt/Main) verwaltet laut eigenen Angaben 506 Milliarden Euro.

