Wirtschaftskammer fordert mehr Tempo beim Breitbandausbau

Diesen Appell richtete WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer heute, Donnerstag, in einer Pressekonferenz an die künftige Regierung. „Die Breitbandmilliarde wird nicht reichen. Es ist das Vier- oder Fünffache nötig, weil die Datenmengen sich jedes Jahr verdoppeln“, kritisierte Hummer. In Oberösterreich stimme zwar die Richtung. „Aber wird sind noch lang nicht dort, wo wir hinwollen.“ In den Ausbau des Glasfasernetzes fließen in Oberösterreich bis 2021 343 Millionen Euro. Diese Summe teilen sich Bund, Land und die EU.

Hummer übte auch Kritik an den Gemeinden. Derzeit sehe es so aus, als mache jede Gemeinde bei der Internet-Infrastruktur das, was sie wolle. Dies zeige sich auch in einer Umfrage, welche die Sparte Information + Consulting in der WKOÖ unter 57.000 Unternehmen durchgeführt hat. 48 Prozent gaben an, mit ihrer Internetverbindung nicht zufrieden zu sein, und sehen Verbesserungen bei Verfügbarkeit, Geschwindigkeit und Preis-Leistungsverhältnis.

Der Interessenvertretung sind auch die Unterschiede beim Versorgungsgrad zwischen Stadt und Land ein Dorn im Auge. Es brauche ein flächendeckendes Lehrrohrkonzept für den Glasfaser-Anschluss. Ein „Fleckerlteppich“, wie es ihn bisher gebe, sei nicht zielführend.