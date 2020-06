Wirecard-Bilanzskandal: Braun tritt zurück

Das teilte das Unternehmen am Freitag in München mit. Interimschef wird der erst am Vorabend in den Vorstand berufene US-Manager James Freis, wie Wirecard am Freitag in München mitteilte. Angesichts der bilanziellen Unklarheiten hatten immer mehr Investoren den Rücktritt von Braun gefordert. Die Wirceard-Aktien reagierten auf den Rücktritt von Braun kaum. Zuletzt waren sie noch mit 46 Prozent im Minus.

"Gigantischer Betrug"

Aus den Manipulationsvorwürfen gegen den Dax-Konzern Wirecard wurde am Donnerstag ein handfester Bilanzskandal mit Verdacht auf "gigantischen Betrug". Der Dax-Konzern verschob ein weiteres Mal die Vorlage seiner Jahresbilanz für 2019. Der Grund: Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY (Ernst & Young) stellte kein Testat für die Bilanz des Zahlungsabwicklers aus.

Bei Buchungen in Höhe von 1,9 Milliarden Euro auf Treuhandkonten in Asien ist wegen Täuschungsverdachts unklar, ob die Gelder existieren. Laut Wirecard geht es um etwa ein Viertel der Bilanzsumme. Sowohl die Finanzaufsicht Bafin als auch die Münchner Staatsanwaltschaft kündigten an, den Fall prüfen zu wollen. Wirecard gerät nun auch finanziell unter Druck.

Wirecard sehe sich als mögliches Opfer eines "gigantischen Betrugs", sagte ein Firmensprecher. Der Konzern will Anzeige gegen Unbekannt erstatten. "Alle Beteiligten sind um schnellstmögliche Aufklärung bemüht", erklärte Braun schriftlich. Ihm zufolge ist unklar, "ob betrügerische Vorgänge zum Nachteil von Wirecard vorliegen". Die Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young gehen davon aus, dass "zu Täuschungszwecken" falsche Saldenbestätigungen für die Treuhandkonten ausgestellt wurden, und zwar von einem ungenannten Treuhänder oder zwei ebenfalls ungenannten asiatischen Banken.