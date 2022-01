Wie der Arbeitskräftemangel in Oberösterreich bekämpft werden soll

„Das für die Wirtschaft wichtigste Thema neben Corona ist der Fachkräftemangel“, sagte Doris Hummer, Präsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich, heute, Montag, bei einem virtuellen Pressegespräch in Linz: 80 Prozent der Betrieb sei betroffen. Man habe keine Zeit mehr. Die Wirtschaftskammer präsentierte daher gestern ein neues arbeitsmarktpolitisches Instrument, um die Zahl der Langzeitarbeitslosen zu reduzieren:

Rund 40.000 Arbeitslose gibt es derzeit in Oberösterreich, rund ein Drittel von ihnen mit gesundheitlichen Vermittlungseinschränkungen, rechneten Hummer und Leo Zauner, Referent in der Abteilung Sozial- und Rechtspolitik, vor: Derzeit gebe es nur die beiden Optionen „arbeitsfähig“ bzw. „arbeitsunfähig“. Die Wiedereingliederungsteilzeit sei für Menschen gedacht, die mindestens drei Monate arbeitslos gemeldet und gesundheitlich eingeschränkt sind und deshalb keinen Vollzeitjob annehmen können. Nach einer Evaluierung und einer Erprobung soll es für sie über einen Zeitraum von maximal 24 Monaten eine stufenweise Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt geben: Zauner betonte die Vorteile für beide Seiten. Der Arbeitgeber bekomme eine zusätzliche Arbeitskraft, der Arbeitnehmer erhalte zusätzlich zu seinem Lohn auch das Wiedereingliederungs-Arbeitslosengeld vom AMS. Gelinge es, zumindest 5000 Arbeitslose mit gesundheitlichen Vermittlungseinschränkungen in Form einer Teilzeit-Beschäftigung (20 Wochenstunden) wieder in den primären Arbeitsmarkt einzugliedern, könnte in Oberösterreich ein zusätzliches Arbeitskräftepotenzial im Ausmaß von 2500 Vollzeit-Äquivalenten-Stellen erschlossen werden, rechnete Zauner vor.

Reform der Rot-Weiß-Rot-Card

Hummer plädierte am Montag auch dafür, die Rot-Weiß-Rot-Karte schnellstmöglich zu reformieren: Das aktuelle Mindestgehalt für Bewerber müsse gesenkt werden, zudem brauche es rasch einen Aufenthaltstitel für Lehrlinge, die älter als 18 sind: Nach dem Lehrabschluss soll der Umstieg auf eine Rot-Weiß-Rot-Card möglich sein. Der Antragsprozess müsse digitalisiert werden und eine Antragstellung auch in Österreich möglich sein.

Neben den Arbeitslosen nannte Hummer erneut auch Frauen, Ältere und Migranten als Bevölkerungsgruppen, in denen es noch Potenzial für die Arbeitskräftesuche gebe: Bis zu 24.000 Stellen könnten mittelfristig besetzt werden, wenn an diesen vier Stellschrauben gedreht würde.