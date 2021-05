Versicherung für E-Bikes und Hunde gefragt

Wie hat die Corona-Pandemie das Versicherungsverhalten der Österreicherinnen und Österreicher verändert? Dieser Frage ging durchblicker, nach eigenen Angaben das größte Tarifvergleichsportal Österreichs, nach und kam zu teilweise überraschenden Ergebnissen.

Durchblicker hat dazu die eigenen Versicherungstarif-Vergleichsdaten im Zeitraum von 2019 bis 2021 analysiert. Dabei zeigt sich, dass vor allem Tarifvergleiche von E-Bike- und Fahrradversicherungen besonders gefragt waren. Das Überraschende dabei: Das Interesse stieg auch im ersten Quartal 2021 noch einmal um rund 150 Prozent bei Versicherungen für E-Bikes. Bei Fahrrädern zeigt sich mit plus 28 Prozent im Jahr 2020 und heuer mit plus 72 Prozent ein ähnliches Bild.

"Das große Interesse an E-Bikes und Fahrrädern könnte auf dem Bedürfnis nach individueller Mobilität beruhen, ohne sich dabei einem engen Kontakt mit anderen Menschen, beispielsweise in Öffis, aussetzen zu müssen", sagt Reinhold Baudisch, Gründer und Geschäftsführer von durchblicker. Man habe besonders im Mai des vergangenen Jahres Spitzenzugriffe erzielt, als viele mit einer schrittweisen Rückkehr zur Normalität gerechnet hätten.

"Das Bewusstsein für die eigenen Fixkosten ist aber nicht nur in diesem Bereich, sondern insgesamt durch die Krise geschärft worden", sagt Baudisch. Das zeige sich auch in den mehrheitlich gestiegenen Zugriffen auf die Tarifvergleichsrechner, sagt Baudisch.

Hunde liegen weiter im Trend

Bis heute ebenfalls stark im Trend liegen Hundeversicherungen. Die Abfragen nach Tarifvergleichen stiegen schon im Vorjahr um rund 28 Prozent und heuer im ersten Quartal um mehr als die Hälfte (plus 56 Prozent). Vermutlich hätten sich viele Österreicherinnen und Österreicher im vergangenen Jahr einen Hund ins eigene Heim geholt, weil Reisen oder Restaurantbesuche kaum möglich waren, so Baudisch.

Bei Hundeversicherungen betrafen die Abfragen in erster Linie die Haftpflichtversicherung für Hundehalter, die in den meisten Bundesländern – auch in Oberösterreich – ohnehin Pflicht ist. Viele Abfragen betrafen aber auch Hunde-Krankenversicherungen, die das Risiko von Tierarztkosten, vom Impfen bis zur Operation, abdecken.