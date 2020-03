Ungewöhnlich: Konkurs endet mit 100-Prozent-Quote

Das ist tatsächlich eine ungewöhnliche Nachricht: Der Konkurs der Schrottfirma „Donau Metall“ endet mit einem vollständigen Begleichen der Schulden. Der KSV 1870 berichtet nach der Verteilungstagsatzung in dem Insolvenzverfahren, dass alle Gläubiger befriedigt werden können. Es war mit 536.000 Euro Forderungen ein kleines Verfahren. Der KSV berichtet, dass der Verkauf der Vermögenswerte und das Eintreiben offener Forderungen genug Geld in die Kassen gespült hat. Üblich ist, dass in Konkursen die Gläubiger nur ein Zehntel ihrer Forderungen erhalten.

Linkilike hat es nicht geschafft

Der KSV informierte gestern zudem über den Konkurs der Linzer Werbefirma Linkilike, die auf Reichweitenoptimierung in sozialen Netzwerken spezialisiert war. Sechs Mitarbeiter und 25 Lieferanten sind betroffen. Die Passiva werden mit 712.000 Euro angegeben. Das Start-up hat mehrere Preise erhalten. Zuletzt sind einige größere Projekte ausgefallen und Finanzierungsgespräche gescheitert.