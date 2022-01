Teilzeit als Mittel gegen fehlende Arbeitskräfte?

80 Prozent der Betriebe seien betroffen: Die WKOÖ präsentierte einen Vorschlag, um die Zahl der Langzeitarbeitslosen zu reduzieren: Rund 39.000 Arbeitslose gibt es in Oberösterreich, rund ein Drittel mit gesundheitlichen Vermittlungseinschränkungen. Derzeit gäbe es nur die Optionen "arbeitsfähig" oder "arbeitsunfähig".

Der Vorschlag sieht so aus: Die Wiedereingliederungs-Teilzeit ist für Menschen gedacht, die gesundheitlich eingeschränkt und mindestens drei Monate arbeitslos sind, sagte Leonhard Zauner, Referent in der Abteilung Sozial- und Rechtspolitik. Nach einer Erprobung soll es für sie über maximal 24 Monate eine stufenweise Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt geben.

Der Arbeitnehmer würde ein Gehalt und ein Wiedereingliederungs-Arbeitslosengeld bekommen. Gelinge es, 5000 Arbeitslose für 20 Wochenstunden wieder einzugliedern, könnte ein zusätzliches Arbeitskräftepotenzial im Ausmaß von 2500 Vollzeit-Äquivalenten-Stellen erschlossen werden.