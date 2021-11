"Stromtankstellen rechnen sich nicht"

Man sei zwar gewillt, das Angebot weiter auszubauen, die Rentabilität dieser Tankstellen sei jedoch schlecht, sagte der Geschäftsführer Franz Joseph Doppler. Die Netznutzungsgebühr sei bei Stromtankstellen so hoch, dass mit der noch überschaubaren Zahl an Ladevorgängen kein Geschäft zu machen sei. Bei der derzeitigen Auslastung entstünden Kosten von rund 30 Euro pro Ladevorgang, die dann noch zusätzlich zu den eigentlichen Stromkosten dazu gerechnet werden müssten, so Co-Geschäftsführer Bernd Zierhut. Eine vorübergehende Senkung der Netzgebühren würde privaten Anbietern beim Aufbau der Ladeinfrastruktur helfen.