Strompreise rechtswidrig erhöht? Neues Gutachten liegt vor

"Zahlreiche Preiserhöhungen und neue Vertragsklauseln der Stromanbieter sind rechtswidrig", sagte Hubert Zangerl, Präsident der Arbeiterkammer Tirol, am Montag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Er präsentierte gemeinsam mit Alexander Schopper, Professor der Universität Innsbruck, ein entsprechendes Gutachten.

Demnach seien Preiserhöhungen nur dann und auch dann nur soweit zulässig, als sich die konkreten Kosten beim konkreten Anbieter tatsächlich erhöht haben. Die Kunden müssten außerdem vor der Preiserhöhung genau und transparent über die konkreten Umstände für die Preiserhöhung informiert werden. Sollte es zu keinem Einlenken der Stromanbieter kommen, will man notfalls auch Klage einbringen, hieß es seitens der AK Tirol.

Die Beiden nannten einige Tiroler und Salzburger Unternehmen als Beispiele - etwa Tiwag und IKB. Diese würden sich auf die seit Februar 2022 geltende Regelung, die Stromlieferanten zu Preiserhöhungen gegenüber Verbrauchern ermächtigt, berufen. Nach dieser neuen gesetzlichen Regelung seien Erhöhungen der vertraglich vereinbarten Entgelte bei unbefristeten Verträgen aber nur dann zulässig, falls die Preisänderung in einem angemessenen Verhältnis zu jenen Umständen steht, die die Ursache für die Preiserhöhung darstellen.

"Der bloße Verweis der Stromanbieter in den Klauseln auf Inflation, Ukraine oder Strompreis-Index (ÖSPI) reicht definitiv nicht aus", sagte Schopper. Es gelte darüber hinaus auch zu zeigen, wie viel Strom aus "Eigenproduktion stammt und wie viel zugekauft wird", so der Jurist. Wenn die Eigenproduktion hoch sei, wie beispielsweise in den Sommermonaten beim landeseigenen Energieversorger Tiwag, könne es nämlich sein, dass der Strompreis-Index überhaupt nicht relevant sei, sagte Schopper.

Zangerl und Schopper verwiesen darauf, dass sich die Ergebnisse des Gutachtens mit dem jüngsten Urteil des Handelsgerichts Wien deckten. Wie berichtet, ist das Handelsgericht vorige Woche einer Klage des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) gefolgt und hat in erster Instanz die Preiserhöhung des teilstaatlichen Stromkonzerns Verbund vom Mai 2022 gekippt.

Aufsehen erregt hat am Wochenende der im Vorwahlkampf befindliche Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (VP), der vom Management der Salzburg AG eine "transparente und nachvollziehbare Erläuterung der bisherigen Preisbildung" forderte. Von den beiden Vorstände Michael Baminger und Brigitte Bach verlangte der Aufsichtsratsvorsitzende eine "umfassende und nachvollziehbare Darlegung sowie rechtliche Begründung". Baminger war bis Ende des Vorjahres bei der oberösterreichischen Energie AG. Leonhard Schitter wechselte mit Jahreswechsel in die andere Richtung und ist nun Generaldirektor der Energie AG. Auch ist die Energie AG zu rund 26 Prozent an der Salzburg AG beteiligt.

Die Salzburg AG gab am Montag auf OÖN-Anfrage eine Stellungnahme ab: "Aufsichtsratsvorsitzender Landeshauptmann Wilfried Haslauer hat der Salzburg AG den klaren Auftrag erteilt, bei der kommenden Aufsichtsratssitzung am 7.3. die Strompreisbildung zu präsentieren und darzustellen. Dabei werden sowohl das Urteil im Fall Verbund sowie das Rechtsgutachten der Arbeiterkammer berücksichtigt werden." Die Arbeiterkammer habe avisiert, das Rechtsgutachten der Salzburg AG zu präsentieren. "Derzeit kennen wir den genauen Inhalt noch nicht und können es daher auch nicht kommentieren." Klar sei, dass Preisvorteile, sobald dies möglich sei, unverzüglich an die Kunden weitergegeben werden.

