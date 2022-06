Steyr-Mutter CNH investiert in grüne Technologie

Im italienischen Modena will der Konzern in die Errichtung von Europas größtem Forschungszentrum für Traktoren und Landwirtschaftsmaschinen investieren. Dort sollen Landwirtschaftsmaschinen der neuesten Generation produziert werden, sagte CNH-Verwaltungsratschef Carlo Alberto Sisto. Auch ein neuer Hauptsitz in Turin für 1200 Mitarbeiter ist in Planung.

Die CNH-Gruppe hat 37.700 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von 19 Milliarden Euro. Bei der Tochter CNH-Österreich mit Werk in St. Valentin, das vergangene Woche sein 75-jähriges Jubiläum feierte, sind im Moment etwa 600 Mitarbeiter beschäftigt.