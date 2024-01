Stärkster Anstieg der Schattenwirtschaft seit 25 Jahren

Seit Jahrzehnten berechnet Friedrich Schneider die Schattenwirtschaft in Österreich und Europa. Dabei stieg das Volumen mehr oder weniger kontinuierlich. Ausreißer nach oben waren 2009, das Jahr der Börsenkrise, die Jahre 2014 und 2015 (Schuldenkrise) sowie das erste Jahr der Coronakrise mit der damit verbundenen Rezession. "In diesen Jahren stieg die Schwarzarbeit als Folge wirtschaftlicher Probleme besonders stark. 2020 sogar um mehr als 12 Prozent", sagt Schneider.

Im vergangenen Jahr sei in Österreich der größte Zuwachs zu verzeichnen gewesen. Wegen des Wirtschaftsabschwungs und der Inflation sei das Volumen gleich um 15 Prozent gestiegen. Das war der größte Zuwachs seit 25 Jahren. Seit 1990 berechnet Schneider die Schattenwirtschaft. Ursprünglich hatte Schneider mit einem noch größeren Zuwachs gerechnet, aber die Abschaffung der kalten Progression und staatliche Unterstützungsmaßnahmen hätten dämpfend gewirkt.

Auch für heuer rechnet Schneider noch einmal mit einem spürbaren Wachstum von 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Da die Inflation noch hoch ist und die Arbeitslosigkeit steigt, würden Pfusch und Schwarzarbeit stärker nachgefragt, die Abschaffung der kalten Progression würde dagegen auch heuer den Anstieg bremsen.

Auch wenn die Schwarzarbeit stark angestiegen sei, sei sie im EU-Vergleich in Österreich und Luxemburg am niedrigsten. Während sie in Österreich 7,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmacht, liegt ihr Anteil in Bulgarien, Kroatien und Rumänien über 30 Prozent.

Autor Dietmar Mascher Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Wirtschaftsredaktion Dietmar Mascher