Pegasus-Bewerber aus Wels und Natternbach

Nennungen sind bis 7. April unter nachrichten.at/pegasus2023 in den Kategorien Leuchttürme, Innovationskaiser, Erfolgsgeschichte, Zukunftshoffnung und in der Sonderkategorie Unternehmerin/Managerin des Jahres möglich.

Bei den Zukunftshoffnungen hat Ocay Autoabo (Co-Geschäftsführer: Stefan Leeb) die Bewerbung eingereicht. Man gehe einen dynamischen und vorwiegend digitalen Weg, so das Welser Unternehmen. Den Kunden wird ein Rundum-Sorglos-Paket geboten: Sie können im Onlineshop ein Auto bestellen, das zugelassen, zugestellt und nach Ablauf der Abofrist wieder zurückgegeben wird.

In derselben Kategorie ist Gabriel Reifinger dabei. Der gelernte Maschinenbautechniker ist heute als Fitnesstrainer und Ernährungsberater aktiv. Sein gleichnamiges Unternehmen in Natternbach betreut Kunden online rund um die Uhr und passt die Fitnesspläne individuell an.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.