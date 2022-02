OÖ Wohnbau: Harich und Baier neue Chefs

Bei der Aufsichtsratssitzung der gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft OÖ Wohnbau kam es am Montag zum erwarteten Führungswechsel. Die beiden langjährigen Geschäftsführer Markus Rosinger und Ferdinand Hochleitner wurden abberufen. Sie müssen dem Geschäftsführer der Real-Treuhand Projekt und Bauträger GmbH, Jürgen Harich (47), und dem bisherigen Linzer Vizebürgermeister Bernhard Baier (47) Platz machen.

Von der Real Treuhand in die OÖ Wohnbau: Jürgen Harich Bild: RLB

Der Ablöse waren, wie berichtet, lange Querelen zwischen Hochleitner und Rosinger vorangegangen, die die Geduld der Eigentümer (Landes-VP und Raiffeisen Oberösterreich) über Gebühr strapaziert hatten.

Während für Baier, der auf einem VP-Ticket sitzt und seit seinem Studium im öffentlichen Dienst und in der Politik beschäftigt war, der Wohnbau weitestgehend Neuland ist, ist Harich seit 20 Jahren im Baugeschäft der RLB tätig, seit 17 Jahren Geschäftsführer und auch Vortragender an der Johannes Kepler Universität, am Wifi und in der Bauakademie. Unter seiner Ägide wurden etwa der Blumau Tower, das Bürohaus am Linzer OK-Platz und 75 Mietwohnungen in Urfahr errichtet. Auch bei der Entwicklung der neuen RLB-Zentrale war er bisher beteiligt.

Die OÖ Wohnbau beschäftigt 165 Mitarbeiter und verwaltet rund 25.500 Wohneinheiten. Sie ist damit die größte Gemeinnützige Oberösterreichs, die nicht der öffentlichen Hand gehört.