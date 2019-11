Null-Zinsen für immer? Was Anleger tun können

"Das sind ja noch mehr als die 800 Besucher bei der Premiere im Vorjahr!" Der Andrang bei der zweiten Auflage des OÖN-Geldtages war Freitagnachmittag derart groß, dass im OÖNachrichten Forum viele weitere Sessel aufgestellt werden mussten. Selbst das reichte nicht: Dutzende Gäste harrten stehend aus. „So viel Kompetenz an einer Stelle gibt es selten“, sagte einer der Besucher.

Tatsächlich war das „Who is who“ aus Banken, Firmen und Wirtschaft in die Linzer Promenaden Galerien gekommen, um sich entscheidenden Fragen zu stellen: Wie könnte sich die Weltwirtschaft entwickeln? Was glänzt außer Gold noch? Welche Fallen müssen Sparer bei der Geldanlage vermeiden, und werden heimische Banken bald von Kunden Negativzinsen verlangen?

Wirtschaftswissenschafter Teodoro Cocca (Uni Linz) lieferte einen ersten Ausblick, wie es um die Weltwirtschaft steht: „Die Konjunkturentwicklung hat eine deutliche Delle, der Abschwung kommt aber zu einem Stopp.“ Dass er seitens der Sparer „teilweise Unmut gegen die Banken spürt“, sei nur zum Teil nachzuvollziehen.

Cocca schiebt den Ball der Europäischen Zentralbank mit ihrer Nullzins-Politik zu: „Wir haben eine Krise, die nicht politisch gelöst wird.“ Und: „Das Problem ist, dass sich das Schuldenmachen lohnt. Das geht zu Lasten der nächsten Generation.“

Stefanie Huber (Sparkasse Oberösterreich) und Josef Weißl (Oberbank) sagten, dass der klassische Sparer auch künftig nicht vergessen werden dürfe. „Es geht darum, alternative Sparformen, also den richtigen Mix, zu finden. Unsere Aufgabe ist es, etwa die Jugend über Aktien oder Anleihen in Fonds zu informieren.“ Damit auch diese später ein Eigenheim errichten können. Das sagte auch Weißl: Er sieht in Unternehmensbeteiligungen eine gute Möglichkeit: „Dabei muss man aber immer auf die längerfristige Entwicklung schauen."

Video: Das war der OÖN-Geldtag 2019 in den Promenaden Galerien.

Chefs von 30.000 Mitarbeitern

Dem Thema „Investieren zu Hause“ widmete sich eine weitere hochkarätig besetzte Talkrunde, die OÖN-Wirtschaftschef Dietmar Mascher leitete. Mit Gerald Mayer (Amag), Stefan Doboczky (Lenzing), Robert Machtlinger (FACC) und Andreas Klauser (Palfinger) saßen die Vorstandschefs von insgesamt rund 30.000 Mitarbeitern auf dem Podium. Raiffeisen-General Heinrich Schaller wusste auch, warum es sich lohnt, in heimische börsenorientierte Unternehmen zu investieren: „Weil sie alle gute Unternehmen sind und gut geführt werden.“

Gold, Immobilien und Versicherungen waren ebenso Thema. Tipps der Profis bei der Geldanlage gab es selbstverständlich auch. Die Grundregel: Mehr Ertrag bekommt man nur mit höherem Risiko. Das gilt nicht nur an der Aktienbörse, sondern auch bei Sparprodukten. Man darf sich auch nicht von Gier und Selbstüberschätzung leiten lassen.