Nach Maut-Urteil: Deutscher Verkehrsminister kündigt Verträge mit Mautbetreibern

Das berichtete die deutsche Nachrichtenagentur am Mittwoch unter Berufung auf Regierungskreise. Die Zuschläge für den österreichischen Mautsystem-Anbieter Kapsch und den Ticketverkäufer CTS Eventim hatte das Ministerium im vergangenen Jahr erteilt.

Erst am Dienstag kippte der EuGH die Pkw-Maut. "Die Abgabe sei diskriminierend, da ihre wirtschaftliche Last praktisch ausschließlich auf den Haltern und Fahrern von in anderen Mitgliedstaaten zugelassenen Fahrzeugen liegt", stellten die EU-Richter fest.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.