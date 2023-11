Konkurs von Scharnsteiner Unternehmen

45 Arbeiter und acht Angestellte sowie 84 Gläubiger sind von der Pleite betroffen. Das Unternehmen ist mit rund 2,2 Millionen Euro Passiva (sowie Aktiva in derzeit noch unbekannter Höhe) in die Zahlungsunfähigkeit geschlittert. Hergestellt wurden unter anderem hochwertige Scharniere für Brillenfassungen. Auch Maschinen zur Herstellung von Präzisionsteilen wurden gefertigt. Die Schuldnerin verfügt weder über Liegenschaftsvermögen noch über einen Maschinenpark, beides wurde von dritter Seite gemietet, auch bestehen keine offenen Kundenforderungen.

Laut Information aus dem Konkursantrag sei man zwar am Weltmarkt Innovationsführer und stelle qualitativ höherwertige Produkte als die chinesische Konkurrenz her, aufgrund der schwachen chinesischen Landeswährung konnten diese Konkurrenzfirmen aber noch billiger als bisher produzieren. In der Corona-Zeit habe man mit starken Umsatzeinbußen zu kämpfen gehabt. Negatives Eigenkapital habe man lediglich durch Zuschüsse von dritter Seite verhindern können, so der AKV.

Außerdem hätten drei Großkunden ihre Bestellungen erheblich eingeschränkt. Das Unternehmen, das den Gesellschaftern Hable Holding GmbH in Linz und der Scharnsteiner Redtenbacher Beteiligungs- und Beratungs GmbH gehört, soll nicht weitergeführt werden.

