"Erfreulicherweise hat der Kalender nach wie vor einen hohen Stellenwert, trotz der zunehmenden Digitalisierung und der gestiegenen Papierpreise. Kaum ein Haushalt kommt ohne Kalender aus", sagte Georg Obereder, Obmann des Fachverbands des Papier- und Spielwarenhandels in der Wirtschaftskammer.

Das Geschäft der 333 Mitgliedsbetriebe, die in Oberösterreich zum Papierfachhandel gehören, sei mit dem Schulstart vor einem Monat gut angelaufen, so Obereder. Buch-, Taschen- und Schreibtischkalender hätten sich vom Handy noch nicht verdrängen lassen, bestätigte Papierhändlerin Gisela Gabauer aus Gallneukirchen. Obereder und Gabauer verweisen auf die Nachwuchsquote in der Branche: In Oberösterreich werden derzeit 75 Lehrlinge ausgebildet.