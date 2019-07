Kaufleute: Schluss mit den Neubauten auf grüner Wiese

"Wir sind bei den Verkaufsflächen im Handel 30 Prozent über dem Europa-Schnitt", sagt Johannes Jetschgo, Sprecher der Lebensmittelhändler in der Wirtschaftskammer Oberösterreich. "Trotzdem werden am laufenden Band neue Märkte auf der grünen Wiese gebaut", sagt sein Stellvertreter, Wolfgang Benischko.

Mit Spannung wird die Novelle des Raumordnungsgesetzes erwartet. Landesrat Markus Achleitner wollte "bis Sommer" einen Beamtenentwurf präsentieren. Damit wird es nun Herbst werden, vermutlich nach den Nationalratswahlen. Im Jänner soll eine Regierungsvorlage beschlussfähig sein, sagt Achleitner. Es soll eine Lösung gefunden werden gegen den galoppierenden Bodenverbrauch auf der einen, gegen die Verödung der Orts- und Stadtzentren auf der anderen Seite. Eine Baulandbremse darf außerdem die Landesentwicklung nicht blockieren.

Die Grünen machen mit einem Initiativantrag zur Raumordnungsnovelle Druck. Sie fordern, dass die Gemeinden eine Flächenbilanz vorlegen, die vom Land auch überwacht werde, so die Abgeordnete Ulrike Böker: "Bei Bodenschutz und Flächenwidmung brauchen wir wirklich eine radikale Änderung. Uns geht ja der Boden aus. Es gibt viele hehre Vorsätze, nur umgesetzt wird nie etwas." Künftig sollen Neubauprojekte nur noch mit einem Bedarfsnachweis möglich sein. Achleitner müsse alle Fraktionen einbeziehen, denn es gebe genug Ansätze: "Man muss es bloß tun."

Kaufmann Benischko sagt, es müssten alle Geschäftswidmungen im Lande bewertet und neu angedacht werden. Es müsse ein Bewusstsein für den Wert der Nahversorgung geweckt werden. "Jene Gemeinden, die keinen Nahversorger mehr haben, werden auch keinen mehr kriegen." Jetschgo tritt dafür ein, dass für bestehende Geschäfte Erweiterungen möglich sein müssten.

Supermärkte mit Wohnungen

Die Parkplätze sind eine Schlüsselfrage: Derzeit werden Händlern sehr viele Stellflächen vorgeschrieben. Das drängt Investoren auf die grüne Wiese. Jetzt überlegt die Politik, statt Freiflächen Parkgaragen oder Parkdecks vorzuschreiben. Damit sollen der Flächenverbrauch und die Bodenversiegelung reduziert werden. Landesrat Achleitner ist auch für Modelle, die Handelsflächen für Wohnbauten nutzbar machen, also Geschäfte im Erdgeschoß und darüber Wohnungen.

Wachablöse im Handel

Mit 1. Oktober wird Wolfgang Benischko (60) den seit 20 Jahren amtierenden Obmann des Landesgremiums des Lebensmittelhandels in der Wirtschaftskammer, den Sarleinsbacher Spar-Kaufmann Johannes Jetschgo (63), ablösen. Benischko ist derzeit Stellvertreter, wohnt in Neußerling (Urfahr-Umgebung) und führt Nah&Frisch-Geschäfte in Ottensheim und St. Agatha.

Artikel von Josef Lehner Redakteur Wirtschaft j.lehner@nachrichten.at