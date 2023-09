Für jedes Interesse etwas dabei

Die Aussteller im Messezentrum Wels Nord präsentieren ihr Angebot heuer auf insgesamt rund 22.500 Quadratmetern. Die Fläche ist in die Ausbildungsbereiche Berufsorientierung, Lehre und Ausbildungsbetriebe, Schule sowie Studium und Fachausbildung unterteilt. So kann man sich über die Vielfalt an Ausbildungsmöglichkeiten umfassend informieren und sich auf sein Berufsleben oder den weiteren Bildungsweg bestmöglich vorbereiten. Die Halle 20 steht unter dem Titel "Allgemeine Berufsinformation, Technik und Handwerk" und gliedert sich in folgende Bereiche:

Berufsinformation

AHS

Bau & Natur

Lebensmittel

Kfz

Metall/Maschinenbau &

Mechatronik

Elektro

Informationstechnologie

Kunststoff

Chemie

Zahlreiche Branchen "zum Anfassen" Bild: VOLKER WEIHBOLD

Die Halle 21 widmet sich dem Schwerpunkt "Handel & Dienstleistung, Studium & Fachausbildung" und gliedert sich in die Bereiche:

Mode/Lifestyle & Gesundheit

Tourismus & Freizeit

Information & Consulting

Transport & Verkehr

Handel & Kaufmännisch

Sonstige Berufsbildung,

Pädagogik & Wissenschaft

Sicherheit

Unter www.jugendundberuf.info findet man die digitalen Messestände der einzelnen Aussteller mit vielen weiteren Informationen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper