Hack’ dich in deine Zukunft

In der heutigen Zeit sind digitale Kompetenzen nicht mehr nur auf bestimmte IT-Berufe beschränkt, sondern spielen eine entscheidende Rolle in allen Bereichen. Auch in diesem Jahr findet daher der WKÖ CodingDay zur Förderung digitaler Kompetenzen in allen Altersstufen und Wirtschaftsbranchen statt. Mit einer Vielzahl von Ehrengästen und Vertretern aus Wirtschaft, Bildung und Politik weist das Event auf die Wichtigkeit der 21st Century Skills hin, die Beschäftigte an einem starken Wirtschaftsstandort der Zukunft benötigen.

Spannende Experimente

Die Veranstaltung beginnt mit der MINTRON Bühnenshow, die speziell für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1 konzipiert ist und MINT-Experimente vorstellt. Anschließend stehen sechs Mitmach-stationen, organisiert von EdTech-Unternehmen, zur Verfügung, die den Teilnehmenden die Möglichkeit bieten, aktiv am Thema MINT (Mathematik – Informatik – Naturwissenschaft – Technik) zu partizipieren. Im Anschluss haben die Kinder und Jugendlichen die Gelegenheit, im Rahmen eines Gallery Walks mit bekannten Persönlichkeiten zu zeigen, was sie gelernt und erarbeitet haben.

Große Preisverleihung

Herzstück ist wie jedes Jahr die Awardverleihung der Gewinnerteams aus dem Bundeslehrlingshackathon. Über 400 Lehrlinge entwickeln auf Landesebene in allen Bundesländern innovative Apps, die in den Kategorien Rookies, Professionals und Experts von einer Fachjury ausgezeichnet werden. Die ersten zwei Plätze sowie der "Community Star" werden für die Teilnahme am Bundeslehrlingshackathon am 24. Oktober 2023 nominiert. Daran nehmen ca. 54 Teams teil, die die Möglichkeit haben, ihre App-Prototypen weiterzuentwickeln und anschließend im Rahmen des WKÖ CodingDays ausgezeichnet zu werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper