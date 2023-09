In einer Lehre kann es Zeiten geben, in denen nicht alles reibungslos verläuft. Das ist völlig normal. Wichtig ist, zu wissen, dass man in solchen Situationen nicht allein ist und Unterstützung erhalten kann.

Ein offenes Ohr

Die Coaches von "Lehre statt Leere" sind speziell geschult, um Lehrlinge in diesen Momenten zu begleiten. Sie bieten ein offenes Ohr, individuelle Beratung und Hilfe bei der Suche nach Lösungen. Man kann sich telefonisch, per E-Mail oder persönlich melden. Nach einem Erstgespräch mit dem Coach entscheidet man, ob man das Coaching starten möchte.

Beratung auch für Unternehmen

Auch Lehrbetriebe werden gecoacht, um bei herausfordernden Situationen im Ausbildungsalltag richtig reagieren zu können. Die Themen können Konflikte am Arbeitsplatz mit Lehrlingen, Lernprobleme bei Lehrlingen oder die Führung und Förderung der jungen Leute sein. Die Potenziale und Stärken von Lehrlingen und Ausbildungsverantwortlichen sollen auf diese Weise individuell weiterentwickelt werden. Die Coachings sind kostenlos, vertraulich und werden österreichweit angeboten.

Ziel des Programms ist, durch die Lehrlings- und Lehrbetriebscoachings Ausbildungsabbrüchen entgegenzuwirken und die hohe Ausbildungsqualität am Standort Österreich im dualen System zu sichern bzw. laufend auszubauen.

Info-Line: 0800 220074

www.lehre-statt-leere.at

