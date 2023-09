Tu was Gutes im Freiwilligen Sozialen Jahr

Rund 3,7 Millionen Menschen in Österreich sind in ihrer Freizeit freiwillig tätig (Quelle: BMSGPK).

Österreich hat eine lange Tradition der Freiwilligenkultur. Nun wird das Freiwillige Soziale Jahr durch bestimmte Maßnahmen aufgewertet. Auf diese Weise will man mehr junge Menschen in Gesundheits- und So- zialberufe bringen. Eine entsprechende Novelle wurde im Juni im Sozialausschuss des Nationalrates beschlossen. Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Freiwilligen Sozialjahr (FSJ) und am Freiwilligen Umweltschutzjahr (FUJ) wird das Taschengeld fast verdoppelt: von durchschnittlich 260 Euro auf den Maximalbetrag der Geringfügigkeitsgrenze – aktuell rund 500 Euro pro Monat.

Auch für Teilnehmende am Gedenk-, Friedens- und Sozialdienst im Ausland wird es künftig eine höhere finanzielle Unterstützung geben. Zusätzlich erhalten die freiwillig engagierten Menschen ein kostenloses Klimaticket. Für mehr Wertschätzung wird auch ein neuer Staatspreis für Freiwilligenarbeit sorgen. Geplant sind Auszeichnungen in unterschiedlichen Kategorien.

Beratungsmöglichkeiten werden gestärkt

Verbessert werden zudem die Beratungsmöglichkeiten. Dafür werden die bestehenden Strukturen in den Bundesländern deutlich gestärkt. Das beinhaltet neben der Weiterführung des Pilotprojekts einer bundesweiten Service- und Kompetenzstelle für freiwilliges Ehrenamt in Österreich auch eine eigene Projektförderung für die Freiwilligenzentren in den einzelnen Bundesländern. Infos unter fsj.at.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper