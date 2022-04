Familienbetriebe sind bei Bewerbern gefragt

500 Personen wurden befragt. 63,4 Prozent sagen, dass es in Familienbetrieben ein starkes Wir-Gefühl gebe. Auch Kommunikation auf Augenhöhe (48,2 Prozent), geringe Mitarbeiterfluktuation (47,4 Prozent) und hohe Jobsicherheit (47,2 Prozent) werden mit Familienbetrieben assoziiert. Laut Susanne Seher, geschäftsführende Gesellschafterin, sind auch die kürzeren Entscheidungswege im Bewerbungsprozess ein wesentlicher Faktor. In Konzernen gebe es oft mehrstufige Entscheidungsprozesse und wechselnde Ansprechpartner, sagt Geschäftsführerin Helga Töpfl: "Schnelligkeit ist in der derzeitigen Marktsituation aber der entscheidende Faktor." Luft nach oben gibt es laut Studie etwa bei der Art der Kommunikation mit potenziellen Bewerbern. Nur 22 Prozent verbinden Familienunternehmen mit einem hohen Digitalisierungsgrad.