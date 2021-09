Eintauchen in die Welt des größten Linzer Hotels

Freundschaft ist, wenn man sich ewig nicht gesehen hat, aber es sofort wieder ist wie früher." Mit diesen Worten begrüßte Josef Buttinger, Präsident der HR-Lounge und Managing Director bei Hill International, die Gäste der HR-Lounge – und stieß bei den 50 teilnehmenden Personalchefs auf jede Menge Zustimmung: Denn coronabedingt war es die erste Auflage des Personalleiter-Netzwerks seit 20 Monaten. Dabei wurden auch acht neue Mitglieder begrüßt.

Thomas Mayrhuber (Trench Austria), Verena Hanisch (OÖNachrichten), Wilma Birglechner (Windhager), Michael Hintenaus (Hypo Oberösterreich) Bild: Cityfoto/Maringer

Ernst Weidenholzer (Rico Elastomere), Birgit Klinger-Horetzky (Techsoft), Marion Strasser (Franz Feuerstein), Florian Sachsenhofer (AMST) Bild: Cityfoto/Maringer

Irene Bouchal-Gahleitner (Netural), Katrin Bointner (Resch & Frisch), Zehra Besic (Courtyard by Marriott Hotel), Sandra Pfob (Molto Luce) Bild: Cityfoto/Maringer

Treffpunkt war diese Woche das Courtyard by Marriott Hotel in Linz. Die HR-Lounge-Mitglieder erfuhren bei einem Rundgang von Thomas Eder, Direktor des Courtyard by Marriott, einerseits Zahlen und Fakten rund um das größte Hotel in Linz (mit 236 Zimmern), das Teil der größten Hotelkette der Welt ist. 7600 Hotels gehören dazu, unter anderem der Goldene Hirsch in Salzburg und das Imperial in Wien. Eder sprach andererseits über die Schwierigkeit, Personal zu finden: "Es ist eine riesengroße Herausforderung." So seien beispielsweise Köche nur schwer zu finden. Die Mitarbeitersuche finde heute über alle Kanäle statt – von Social Media bis hin zu Mund-zu-Mund-Propaganda.

Interessierte Personalchefs sind als Mitglieder herzlich willkommen. Anmeldung unter office@hrlounge.at