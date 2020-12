Andrea Koch (58) leitet die Abteilung Lungenheilkunde am Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr. Die gebürtige Friedrichshafnerin war davor Chefärztin für Pneumologie und Innere Medizin an den Zürcher RehaZentren Davos in der Schweiz.

