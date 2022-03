Hereinspaziert am 18. März

An ihren vier Standorten bietet die Fachhochschule Oberösterreich insgesamt 71 Bachelor- und Masterstudiengänge an. Sie alle laden am Freitag, dem 18. März, von 9 bis 17 Uhr zu einem Open House ein. Die Institute geben bei Infoveranstaltungen einen Einblick in den Studienalltag, Lehrinhalte und Jobchancen in den einzelnen Studiengängen.

6000 Studierende zählt die Fachhochschule Oberösterreich derzeit. Sie ist Österreichs forschungsstärkste Fachhochschule und hat vier Studienschwerpunkte. Jeder wird an einem eigenen Standort behandelt: Informatik, Kommunikation und Medien in Hagenberg, Medizintechnik und angewandte Sozialwissenschaften in Linz, Wirtschaft und Management in Steyr sowie Technik und angewandte Naturwissenschaften in Wels.

Jeder Standort erarbeitet für das Open House ein eigenes Programm. Hagenberg bietet Einblicke in IT- und Medienprojekte sowie Führungen durch die verschiedenen Werkstätten und Studios. Die Vorträge und Beratungsgespräche werden hier auch als Livestream bzw. Videocall angeboten.

In Linz können Interessierte die medizintechnischen Labore erkunden, in Wels gibt es spannende Exponate zu bestaunen. Und der Campus Steyr kann bei einer virtuellen Schnitzeljagd erkundet werden.

Studieren ohne Matura

Der Zeitpunkt des Open House ist zwar günstig für Maturanten gewählt. Interessant ist das Angebot aber auch für Menschen, die keine Reifeprüfung abgelegt haben. Das "Center of Lifelong Learning" steht an allen Standorten für Fragen zum Studienbefähigungslehrgang (SBL) zur Verfügung, der berufsbegleitend in zwei Semestern abgeschlossen werden kann. Er beginnt immer im September, sein Abschluss berechtigt dazu, ein bestimmtes Studium an der Fachhochschule zu beginnen.

Auch der Tatsache, dass zu einer schönen Studienzeit mehr gehört als nur das Studieren, trägt die FH in ihrem Programm Rechnung. Bei Führungen über den Campus und in den Wohnheimen gibt es auch einen ersten Vorgeschmack auf das Studentenleben und den Studienalltag.

Mehr Informationen zum Programm: fh-ooe.at/openhouse

Auf einen Blick

Beim Open House am Freitag, 18. März, informiert die Fachhochschule Oberösterreich von 9 bis 17 Uhr an ihren vier Standorten Wels, Linz, Hagenberg und Steyr über die 71 verschiedenen Bachelor- und Masterstudiengänge. Neben mehreren Vorträgen stehen auch Lehrende und Studierende für individuelle Beratungsgespräche bereit und bieten Führungen über den Campus an.