Bundesweit erster Platz für Kepler-Uni bei VWL-Publikationsranking

Erfreulich für die JKU ist das Ergebnis des VWL-Publikationsrankings der renommierten deutschen Zeitschrift "Wirtschaftswoche": Im Pro-Kopf-Vergleich liegen die Linzer Forscher des Bereichs Volkswirtschaftslehre deutlich vor ihren Kollegen von der Uni Wien, der WU Wien und der Uni Innsbruck.

Bewertet wurde nicht nur, wie viele Beiträge die Volkswirte veröffentlichten, sondern auch das Renommee der akademischen Zeitschrift, in der die Publikation erschienen ist. Das Ranking basiert auf den Zahlen der vergangenen zehn Jahre.

Die JKU erreichte mit 30 Autoren eine Gesamtpunktezahl von 12.532, also 0,4177 Punkte pro Kopf. Die Universität Wien erreichte 0,3548 Pro-Kopf-Punkte, die WU Wien 0,3127. In dem Ranking wurden nicht nur österreichische Universitäten berücksichtigt, sondern Hochschulen im gesamten deutschsprachigen Raum. In diesem Ranking erreichte die JKU den ausgezeichneten 15. Platz.

Rudolf Winter-Ebmer, Leiter des VWL-Instituts, zeigt sich hocherfreut über das Resultat des Rankings: "Das exzellente Ergebnis der Ökonomen der JKU ist sensationell."

Die Fakultät habe sich in den vergangenen Jahren verjüngt – etwa mit neuen "Tenure-Track-Stellen", die mit jungen Wissenschaftern besetzt wurden. "Mit diesem Ergebnis lassen wir die anderen Universitäten in Österreich klar hinter uns. Die JKU liegt nur knapp hinter den Top-Unis München und St. Gallen", sagt Winter-Ebmer.

