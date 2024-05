14. Juni: Der Campus wird zum Ballsaal

"Gaudeamus igitur", zu Deutsch "Lasst uns also fröhlich sein!" – nicht umsonst beginnt so das wohl bekannteste und älteste Studentenlied Europas. Feiern gehört zum Studentenleben dazu, am 14. Juni bietet sich dazu eine großartige Gelegenheit: Zum ersten Mal lädt die JKU unter dem Motto "Tanz den Kepler" zum Sommerball auf den Campus in Linz. Eine Nacht lang wird getanzt und gefeiert – und alle sind dazu eingeladen.

Dabei darf die richtige Musik natürlich nicht fehlen: Schon beim Einlass ab 19 Uhr werden die Gäste von der "Banda Adriatica" empfangen. Zur Eröffnung untermalt das Uniorchester den Auftritt von Tänzern der Bruckneruni musikalisch. Anschließend legen bei "Dein Prof ist dein DJ" Lehrende auf, auch der eine oder andere Vertreter des Rektorats wird an die Turntables treten. Die Band "Voices and Music" bietet mit Hits von den 1950er Jahren bis heute feinste Tanzmusik. "Soul Delight" kreiert mit stimmungsvoller Musik die passende Wohlfühlatmosphäre abseits der Tanzflächen.

Um Punkt null Uhr hat die "Banda Adriatica" ihren zweiten Auftritt: Zu ihrer Musik tanzt Joel Teodora, Leiter des Tanzkursprogramms "Revolution Dance", bei der Mitternachtseinlage. Anschließend führen Karl Weixelbaumer und Pascal Kitzmüller durch die Mitternachtsquadrille. Ob anregende Gespräche oder hemmungsloses Tanzen: Der Sommerball bietet Unterhaltung für jeden Geschmack.

Honoriger Ehrenschutz

Bildungsminister Martin Polaschek sowie Landeshauptmann Thomas Stelzer und der Linzer Bürgermeister Klaus Luger als Präsidenten des Linzer Hochschulfonds übernehmen den Ehrenschutz der Ballnacht, auch sonst werden zahlreiche prominente Gäste aus Politik, Wirtschaft, Forschung und Kultur erwartet.

Karten kosten im Vorverkauf 40 Euro, für Studierende und Mitarbeiter der JKU 18 Euro. Erhältlich sind sie online auf der Webseite ticket-express.at

