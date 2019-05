"Ich bin jemand, der gerne Geld ausgibt"

Die Steuerreform ist beschlossen. Werden die Steuerzahler die Entlastung spüren?

Trenkwalder: Im ersten Schritt werden sie es natürlich spüren. Bei den niedrigen Einkommen kommt eine Senkung der Sozialversicherungsbeiträge, und die unteren Tarifstufen werden schrittweise gesenkt. Das war aber erstens lange überfällig. Zweitens muss auch in den höheren Tarifstufen abgesenkt werden, der prohibitive Steuersatz von 55 Prozent muss weg. Und drittens ist schade, dass die Valorisierung und Inflationsanpassung wieder verschoben wurde. Letztlich ist der Effekt nach ein paar Jahren wieder weg, ohne dass man es merkt.

Wie ist es um die Steuermoral der Österreicher bestellt?

Ich denke, dass sie generell hoch ist. Im Privatbereich gibt es einiges, das nach wie vor schwarz läuft. Das ist ein Faktum. Privat jemanden anzustellen, ist aber für Otto Normalverbraucher auch praktisch unfinanzierbar. Der Dienstleistungsscheck war von Anfang an eine Totgeburt: Man müsste pauschal leistbare Abgaben leisten und die Nichtabzugsfähigkeit im Privatbereich berücksichtigen. Das Dazuverdienen wird noch immer so pönalisiert, dass es für viele, wie zum Beispiel Studenten und Pensionisten, uninteressant ist, weil sie Begünstigungen verlieren.

Ist unser Steuersystem zu kompliziert?

Ja , weil es sehr alt ist. Da herrscht so ein Wildwuchs, weil Forderungen von der EU und der OECD immer wieder ergänzt werden. Bei Einzelmissbräuchen wird sofort mit der Gesetzgeberkeule draufgeschlagen. Das versteht kaum jemand mehr, geschweige denn, dass es sich administrieren lässt. An manchen Sachen scheitern Fachleute.

Wie sieht es im Unternehmensbereich aus: Sind Panama Papers & Co nur die Spitze des Eisbergs?

Das denke ich nicht. Das Einzige, bei dem Österreicher im größeren Stil dabei waren, sind die liechtensteinischen Stiftungen. Da wollte – meiner Meinung nach – der Großteil nicht Steuern hinterziehen, sondern ist davon ausgegangen, dass die Stiftungen in Österreich und Liechtenstein gleich behandelt werden. Das war für die durchschnittlichen Stifter meines Erachtens nicht erkennbar.

Zahlen Sie gerne Steuern?

Das tut wahrscheinlich keiner. Aber ich sehe es positiv: Wenn man etwas verdient, muss man Steuern zahlen. Das Steuerzahlen ist einfach notwendig, damit unser Sozialstaat funktioniert. Manchmal würde ich mir eine etwas sorgfältigere Mittelverwendung wünschen.

Wie lässt sich die Geldanlage steuerlich optimieren?

Da geht nicht viel. Ich halte den KESt-Abzug aber für ein sehr gutes System, weil der Einzelne von allen administrativen Aufgaben entlastet ist. Der Bereich Börse ist nach wie vor ein Trauerspiel. Da war die Steuerpflicht auf Veräußerungsgewinne nicht unbedingt förderlich. In der derzeitigen Situation mit Nullzinsniveau ist Veranlagen in Summe sehr schwer geworden. Um überhaupt die Inflation zu verdienen, sind Sparer bereits in einem Bereich mit erhöhtem Risiko. Das ist frustrierend. Auch die Pensionskassen kämpfen massiv: Was man dort veranlagt, wird eigentlich von Jahr zu Jahr weniger.

Wie legen Sie Ihr Geld an?

Sehr konservativ. Ich habe mir eine Wohnung und einen Zweitwohnsitz gekauft. Aus meiner Sicht sind Immobilien eine der sichereren Geldanlagen. Außerdem bin ich jemand, der Geld sehr gerne ausgibt.

Und wofür?

Für alles: Reisen, Kunst, Wohnen, Kleidung. Ich arbeite dafür, dass ich mir auch etwas leisten kann. Und ich habe einen teuren Sohn, der gerade seine Schulausbildung im Ausland macht.

Artikel von Susanne Dickstein Redakteurin Wirtschaft s.dickstein@nachrichten.at