Hofer verkürzt Öffnungszeiten ab Montag auf 18 Uhr

Ausnahmen seien der Gründonnerstag und Karfreitag, da bleiben die Hofer-Filialen bis 19 Uhr offen.

Hofer wolle "langfristig die hohe Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter in den nächsten Wochen" sicherstellen und den 12.000 Beschäftigten mehr Freizeit ermöglichen, begründet die Kette den Schritt. "Diese Entscheidung wird ebenso durch die strikte Einhaltung der Bevölkerung der durch die Bundesregierung erlassenen Auflagen, und das damit einhergehende geänderte Einkaufsverhalten, ermöglicht", so das Unternehmen in einer Mitteilung.

Nach Spitzen mit Hamsterkäufen ist das Geschäft in den heimischen Supermärkten bereits in der vergangenen Woche wieder zurückgegangen.

