Große Akzeptanz für Schwarzarbeit in Österreich

Knapp 30 Prozent der Österreicher haben kein Problem damit, selbst einer Schwarzarbeit nachzugehen. Das geht aus einer Umfrage hervor, die der Linzer Ökonom und OÖN-Kolumnist Friedrich Schneider durchführen hat lassen.

Das Volumen der Schwarzarbeit in Österreich wird laut Schneider heuer um knapp mehr als fünf Prozent auf 24 Milliarden Euro zurückgehen. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) sind das 6,2 Prozent, nach 6,5 Prozent im Vorjahr. So niedrig war der BIP-Anteil von Pfusch und Schwarzarbeit zuletzt in den 1990er-Jahren.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.