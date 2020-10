Frustrierte Waldbauern: Erntekosten übersteigen oft Erträge aus Holzverkauf

Dürre, Stürme, Schneedruck und Borkenkäfer – die vergangenen Jahre brachten den heimischen Holzmarkt in Schwierigkeiten. So erreichten die Rundholzpreise für Fichtenholz vor wenigen Wochen einen historischen Tiefpunkt. Für das Leitsortiment Fichte in der Güteklasse B wurden Preise von nur rund 65 Euro pro Festmeter erzielt. Jetzt zeichnet sich eine leichte Entspannung ab.

Aktuell liegt der Preis in Oberösterreich bei rund 70 Euro pro Festmeter – und damit noch immer deutlich unter dem österreichischen Zehnjahresmittel von 90 Euro pro Festmeter.

"Die Situation für die Waldbesitzer ist also weiter schwierig. Vor allem in den Schadgebieten übersteigen die Holzerntekosten oft die Erträge aus dem Holzverkauf", sagte Michaela Langer-Weninger, Präsidentin der Landwirtschaftskammer Oberösterreich, gestern bei einem Pressegespräch in Linz.

Zur Erinnerung: Im Vorjahr sind österreichweit nur wegen des Borkenkäfers 4,3 Millionen Erntefestmeter (rund 36 Prozent der Gesamt-Schadholzmenge) Schadholz angefallen.

"Zu den Schadereignissen kam die Corona-Pandemie, alles stand still. Der Rundholzabsatz brach im März und im April um rund 35 Prozent ein. Der Druck war immens", sagt Franz Kepplinger, der Obmann des Waldverbandes Oberösterreich mit 31.000 Mitgliedern. In den Nasslagern wurden große Mengen an Rundholz gelagert, doch der Absatzeinbruch wegen der enormen Holzmengen auf dem Markt konnte nicht ausgeglichen werden. Die Witterung der vergangenen Monate mit doch sehr viel Regen habe Schlimmeres verhindert. "Erstens fiel kaum weiteres Schadholz an, weil auch der Käfer großteils ausgeblieben ist. Zweitens sind nicht nur die Schadholzmengen großteils aufgearbeitet, sondern auch die Lager so gut wie geräumt", sagt Kepplinger, dass sich die Absatzsituation ab Mitte Juni gebessert habe.

Die Nachfrage nach Rundholz steige, "das Preisniveau ist jedoch weiter sehr niedrig." Auch im Vergleich mit jenem im Süden Österreichs, das von Natureinflüssen weniger betroffen war: "Dort werden fünf bis zehn Euro mehr für den Festmeter bezahlt", sagt Kepplinger.

Derzeit erarbeitet der Bund ein 350 Millionen Euro schweres Investitionspaket zur Wiederaufforstung sowie zur Abgeltung der Käfer-Schäden. Ein Paket, das laut Langer-Weninger helfen sollte: "Denn derzeit sind die Waldbauern zunehmend frustriert." (viel)

