Ford rüstet mit Elektro-Mustang gegen Konkurrent Tesla auf

Der "Mustang Mach-E" soll in rund einem Jahr auf den Markt kommen. Die Reichweite soll mit Standard-Batterie bis zu 450 Kilometer betragen. In der ausgebauten Version sollen es 600 Kilometer sein. Der neue Mustang ist kein Coupé mehr, sondern ein Sportgeländewagen mit fünf Türen. Er soll umgerechnet 40.000 Euro kosten.

Ford wird in seinem Heimmarkt vom Elektrobauer Tesla unter Druck gesetzt: Dieser will in der Nacht auf Freitag einen elektrischen Pick-up vorstellen. Tesla-Gründer Elon Musk versprach für den "Cybertruck" ein futuristisches Design und ungewöhnliche Funktionen. Vor allem in dieser Fahrzeugklasse verdient auch Ford mit Modellen wie dem F-150 sein Geld.