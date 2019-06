Erstmals eine Frau an der Spitze der Landwirte

Mindestens drei Dinge sind ungewöhnlich bei der heutigen Vollversammlung der Landwirtschaftskammer Oberösterreich. Die Kammerräte werden heute erstmals eine Präsidentin einer Länderkammer wählen. Bisher gab es noch in keinem anderen Bundesland eine weibliche Kammerspitze. Auch zählt Michaela Langer-Weninger, auf die die Wahl gefallen ist, zu den jüngsten Präsidenten. Nur einer, Hans Lehner, war bei Amtsübernahme 1966 ebenfalls 40 Jahre.

Die VP-Landtagsabgeordnete ist eine Biobäuerin. Auch das ist ungewöhnlich. Agrarlandesrat Max Hiegelsberger sagte im April, als die VP-Bauernfunktionäre Langer-Weninger einstimmig als Kandidatin setzten: "Wir zeigen, dass uns die Landwirtschaft in ihrer Gesamtheit wichtig ist." Präsident Franz Reisecker, der seit 2011 Präsident war, war Schweinehalter und Ackerbauer. Er hat den Hof in St. Georgen bei Obernberg bereits an seinen Sohn übergeben. Sie war seine Wunschkandidatin als Nachfolgerin. Karl Grabmayr wird zumindest bis zur Kammerwahl 2021 Vizepräsident bleiben.

Langer-Weninger stammt von einem Bauernhof im Waldviertel. Nach Oberösterreich kam sie wegen der Liebe. Die ausgebildete Touristikerin absolvierte die landwirtschaftliche Meisterprüfung und bewirtschaftet mit ihrem Mann Leopold den Aichriedlhof in Innerschwand bei Mondsee mit Bio-Heumilcherzeugung. Die beiden haben drei Kinder (19, 17, 12).

Die aktive Bäuerin ist seit jeher politisch aktiv. 2017 ist sie im Landtag zur stellvertretenden Klubobfrau aufgestiegen. Nebenher ist sie unter anderem seit 2008 Obfrau des traditionellen Bauernmarkts Mondsee.

Die ehemalige Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger sagte über die Nominierung, dass das "ein starkes Zeichen für die Zukunft" sei. "Sie ist eine kompetente Politikerin mit viel Erfahrung und fachlicher Expertise. Persönlich kenne ich sie als engagierte Abgeordnete und leidenschaftliche Bäuerin, der die Zukunft der Landwirtschaft sehr am Herzen liegt."

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.