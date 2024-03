Erfindergeist aus Österreich: Welche Unternehmen das Patente-Ranking anführen

Wie bereits im Vorjahr belegte Österreich 2023 den 14. Platz im Ranking der 40 Länder mit den meisten Patentanmeldungen beim Europäischen Patentamt (EPA). Gemessen an den Anmeldungen pro Millionen Einwohner platziert sich Österreich auf dem siebten Rang und liegt damit einen Platz hinter Deutschland.

Die Schweiz, Schweden und Dänemark führen dieses Ranking an. Insgesamt verzeichnete das EPA im Vorjahr insgesamt 199.275 Anmeldungen - plus 2,9 Prozent gegenüber 2022. 2355 stammen aus Österreich, im Jahr davor waren es mit 2381 Anmeldungen etwas mehr gewesen.

Mehr zum Thema Patente lesen Sie hier: Krebsvorsorge und Krebsdiagnostik: Österreich europaweit auf Platz 11

Die fünf wichtigsten Herkunftsländer für Patentanmeldungen beim EPA im Jahr 2023 waren die Vereinigten Staaten, Deutschland, Japan, China und die Republik Korea. Letztere war erstmals unter den besten Fünf vertreten (Treiber ist der Technologiekonzern Samsung), die Patentanmeldungen aus China haben sich seit 2018 mehr als verdoppelt.

Rund 43 Prozent der Gesamtanmeldungen stammten von Unternehmen und Erfindern aus den 39 Mitgliedstaaten des EPA, zu denen neben den EU-Staaten auch Länder wie Norwegen, die Schweiz oder die Türkei zählen. Patente schützen neue technische Erfindungen, in der Regel für 20 Jahre. Im Durchschnitt würde der Prozess von der Anmeldung bis zur Patenterteilung viereinhalb Jahre dauern, heißt es vom EPA. Ist das Patent erteilt, muss es in den betreffenden Staaten (theoretisch alle 39) validiert werden. Hier können Kosten für Übersetzungen oder Patentanwälte anfallen.

Schneller geht der Prozess mit dem Einheitspatent, das mit 1. Juni 2023 eingeführt wurde: Wird es nach der Erteilung des Patents beantragt, ist die Erfindung in 17 EU-Staaten geschützt, die einzelnen Validierungen entfallen. Rund ein Drittel der österreichischen Patentinhaber, die ihr Patent 2023 erhielten - insgesamt 1504 - nutzten diese Möglichkeit.

Top 10: Fronius und Voestalpine

Bei den österreichischen Unternehmen führte 2023 die OMV-Tochter Borealis das Ranking mit 183 Anmeldungen vor Tridonic und Julius Blum an. Auf dem vierten Platz folgt der Schweißtechnik- und Solartechnikhersteller Fronius aus Pettenbach (46 Anmeldungen), an der sechsten Stelle liegt der Linzer Stahl- und Technologiekonzern Voestalpine mit 45 Anmeldungen.

Frauen wurden 2023 nur in 17 Prozent der Patentanmeldungen aus Österreich als Erfinderinnen genannt. Laut EPA ist das der niedrigste Anteil unter den zwölf europäischen Patentanmeldeländern mit mehr als 2000 Anmeldungen und liegt erheblich unter dem Durchschnitt der 39 EPA-Mitgliedstaaten (27 Prozent).

Was die Bundesländer betrifft, liegt Wien mit 603 Patentanmeldungen in Führung, was einem Anteil von 25,6 Prozent aller Anmeldungen entspricht. Am zweiten Platz folgt Oberösterreich mit 497 Anmeldungen, sie machen 22,6 Prozent aus. Der Technologiesektor Elektrische Maschinen, Geräte, Energie liegt an erster Stelle der österreichischen Patentanmeldungen beim EPA.

2023 wurde fast jede vierte der aus Europa stammenden Patenanmeldungen beim EPA von einem kleinen oder mittelständischen Unternehmen bzw. einer Einzelperson eingereicht. 69 Prozent entfallen auf große Unternehmen, acht Prozent stammen von Universitäten und öffentlichen Forschungseinrichtungen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Verena Mitterlechner Verena Mitterlechner