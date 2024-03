Regierungsspitze bei Fronius: Ein Bonus für "Made in Europe" soll kommen

Ergebnisse der Beratungen: Wirtschaftsminister Martin Kocher soll einen Strategieprozess leiten, bei dem es um die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs und Europas geht. Und es soll eine neue Förderung für Produkte "Made in Europe" geben. Über allem stand der Verlust an Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft gegenüber China und den USA.

Noch in dieser Legislaturperiode solle in Österreich eine Förderung umgesetzt werden, hieß es bei den Statements von Kanzler Karl Nehammer (VP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) sowie Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) nach den Beratungen. Auch wolle man in Brüssel Impulse in dies Richtung setzen.

Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß, Werner Kogler und Karl Nehammer bei der Besichtigung einer Fertigungsstrasse der Wechselrichter. Bild: BARBARA GINDL (APA)

Bonus für PV-Anlagen mit europäischen Komponenten

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler teilte nach der Veranstaltung, die kurzfristig einberufen und groß inszeniert worden war, mit, dass es konkret bis zu zehn Prozent Bonus für Photovoltaikanlagen mit europäischen Komponenten geben soll - also zum Beispiel mit Wechselrichtern von Fronius. Gelten soll das offenbar für größere PV-Anlagen ab 35 Kilowatt, zusätzlich zur herkömmlichen Investitionsförderung. Eine Zweidrittel-Mehrheit ist dafür notwendig.

Bei dem von Bundeskanzler Nehammer lancierten Gipfel dabei waren neben Kogler, Kocher, Gewessler und Stelzer die drei Chefs führender Wirtschaftsforschungsinstitute, Gabriel Felbermayr, Holger Bonin und Monika Köppl-Turyna, sowie Fronius-Chefin Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß, BMW-Steyr-Geschäftsführer Stefan Pielmeier, Ferdinand Steinhuber (S&S Steinhuber Blechbearbeitung) und Walter Kreisel von neoom. Auch Wirtschaftskammer-Präsidentin Doris Hummer und der Chef der Industriellenvereinigung Österreich, Georg Knill, haben teilgenommen.

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens

