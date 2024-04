Welser Stadtplatz wird wieder EM-Wohnzimmer

So groß wie nie kehrt das Public Viewing in Wels für die EM 2024 in Deutschland zurück – laut den Veranstaltern Stadtmarketing und Tourismusverband das größte in Oberösterreich. Von 14. Juni bis 14. Juli wird der Stadtplatz wieder zum zweiten Wohnzimmer für die Welser, in dem sie die Fußball-Euphorie teilen können.

Herzstück wird wieder der Minoritenplatz sein, wo vor der fünf mal drei Meter großen LED-Wand 300 Liegestühle für die Fans bereitstehen werden. Verpflegung kommt von den umliegenden Wirten. Auch rund 20 Gastronomen mit insgesamt 4000 Sitzplätzen in der und um die Welser Innenstadt feiern mit: Sie haben sich verschiedene Aktionen wie einen "Bierpass" sowie spezielle Menüs und Gerichte überlegt, die an allen Spieltagen serviert werden. "Auf jeden Fall spürt man die Freude in allen Wirtshäusern", sagt Helmut Platzer, Vorstandsvorsitzender des Tourismusverbands.

Richtig groß wird es an den Spieltagen Österreichs am 17., 21. und 25. Juni: Dann wird parallel zum gewohnten Programm auf dem Minoritenplatz der gesamte Stadtplatz für den Verkehr gesperrt und eine zweite Videowand aufgestellt. Bis zu 4000 Personen können dann dort feiern. Der Platz wird zur Fanmeile mit Livemusik, Sticker-Tauschbörse und einer Expertentalkrunde. "Und wenn die Mannschaft es weiter schafft, schaffen wir auch an den restlichen Spieltagen das vergrößerte Viewing", sagt Stadtmarketing-Geschäftsführer Peter Jungreithmair.

Emotion und Leidenschaft

Bürgermeister Andreas Rabl (FP) zeigt sich voller Vorfreude: "Gemeinsam ein sportliches Großereignis zu verfolgen, verbindet einfach. Besonders freut mich, dass auch viele Gastronomen mitmachen und die Fußballfans kulinarisch verwöhnen." Emotion und Leidenschaft verspricht Wirtschaftsstadtrat Martin Oberndorfer: "Die holen wir während der EM ins Herz unserer Stadt."

Sein Unternehmen unterstütze derartige Veranstaltungen gerne, sagt Robert Reif, Regionaldirektor beim Hauptsponsor Sparkasse Oberösterreich: "Wir freuen uns, gemeinsam unvergessliche Momente zu erleben."

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer