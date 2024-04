Bawag steigert Gewinn im 1. Quartal um ein Fünftel

Der Nettozinsertrag stieg um 8 Prozent auf 311,8 Millionen Euro, der Provisionsüberschuss erhöhte sich um 6 Prozent auf 81 Millionen Euro, wie die börsennotierte Großbank am Montag mitteilte. Der Geschäftsausblick für das laufende Jahr wurde bestätigt. Die operativen Aufwendungen des Finanzinstituts vergrößerten sich um 6 Prozent auf 126,2 Millionen Euro. Die Risikokosten beliefen sich auf 29,9 Millionen Euro, ein Anstieg von 9,3 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. Die Quote notleidender Kredite (NPL-Quote) lag Ende März 2024 bei 1,0 Prozent.

Weiterer Zukauf möglich

Anfang Februar hat die BAWAG die Übernahme der niederländischen Online-Bank Knab bekannt gegeben. Nun deutet BAWAG-Chef Anas Abuzaakouk einen weiteren Zukauf an. Man habe das Überschusskapital für den Erwerb der Knab Bank, "sowie für weiteres M&A, das sich in fortgeschrittenem Stadium befindet, vorgesehen", so Abuzaakouk in einer Aussendung.

Den Ausblick für 2024 beließ die BAWAG unverändert und bestätige die Finanzziele (ohne M&A Effekte): Anvisiert wird ein Ergebnis vor Steuern von über 920 Millionen Euro, ein "Return on tangible equity" von über 20 Prozent und eine Cost-Income-Ratio (CIR) von unter 34 Prozent.

