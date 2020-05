Donhauser übernimmt Vapiano Österreich

Zehn Restaurants wandern komplett unter das Dach der Cateringgruppe, an den zwei Innsbrucker Franchise-Filialen erwirbt Donhauser die Mehrheit. Die insolvenzrechtliche Genehmigung steht noch aus. Bis zu vier Vapiano-Standorte könnten ganz schließen. Das Linzer Restaurant ist nicht von der Akquisition betroffen, da es sich um einen selbstständigen Franchisenehmer handelt. Durch die Übernahme sollen in Summe 500 Jobs erhalten bleiben. Der bisherige Vapiano-Österreich-Chef Philipp Zinggl soll weiterhin an Bord bleiben.

Vapiano schreibt seit Jahren Verluste. Schwierigkeiten der deutschen Muttergesellschaft Vapiano SE und die Coronakrise zwangen die Restaurantkette Anfang April endgültig in die Knie - das Unternehmen musste auch in Österreich Insolvenz anmelden.

Mit der Übernahme der Restaurantkette wächst das Cateringunternehmen von Donhauser um einen Umsatz von 40 Millionen Euro. Der 50-jährige Gastronom betreibt zahlreiche Restaurants und Bars an Flughäfen oder im Kulturbereich sowie Lounges von Fußballvereinen. 2018 übernahm Donhauser mit seiner Marke DoN erneut die Bordverpflegung in den ÖBB-Fernverkehrszügen vom vorigen Betreiber Henry am Zug von Do & Co. Die Donhauser-Gruppe, deren Alleineigentümer Donhauser ist, zählt rund 1300 Beschäftigte und setzte im vergangenen Jahr 80 Millionen Euro um. In Linz beliefert Donhauser das Design Center, das Brucknerhaus und das Musiktheater.