dm Drogerien erweitern die Geschäftsführung

Die Drogeriemarktkette dm baut ihre Organisation um. Bisher wurden von Österreich die sogenannten verbundenen Länder mitbetreut. Inzwischen sind das zwölf Länder, die teilweise auch schon 30 Jahre auf dem Markt sind.

Jetzt wird eine internationale Führung über alle Länder geschaffen. In diese steigen die bisherigen Mitglieder der Österreich-Geschäftsführung auf. Der österreichische Markt – noch der größte Einzelmarkt – wird einer von 13.

Martin Engelmann Bild: dm

"Oftmals wird in jedem Land isoliert an denselben Fragestellungen gearbeitet, ein Austausch findet nur punktuell statt. Künftig können wir Synergien zwischen den Ländern sowie auch mit den Kollegen bei dm Deutschland besser nutzen", berichtet Martin Engelmann, der Vorsitzende der dm Geschäftsführung. Dafür rückt in die Österreich-Führung eine jüngere Garde an Managern nach. Andrea Hiotu wird für die Region Nord – und damit einen Großteil von Oberösterreich – verantwortlich sein. Derzeit wird sie vertreten, weil sie in Karenz ist. Die vier neuen Regionsleiterinnen sollen gewährleisten, "noch näher beim Kunden" zu sein. Diese Vertriebsleiterinnen sind für rund 100 Filialen verantwortlich. Der bisher für die Oberösterreich-Standorte zuständige Andreas Haidinger (2. Bild) ist international für Finanzen & Controlling und Logistik verantwortlich.

Langfristig werde damit ein Generationswechsel vorbereitet, heißt es bei dm. Die Nachrückenden seien durchwegs um 20 Jahre jünger als das oberste Management.