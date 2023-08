Digitalos: Bewerben Sie sich für den Digitalpreis

Am 16. November vergeben die OÖN und ihre Partner bei einer großen Gala in der Linzer Tabakfabrik den Digitalpreis Digitalos – es ist bereits die fünfte Auflage. Dabei werden die digitalen Vorreiter und Unternehmer des Landes ausgezeichnet.

Bewerbungen sind unter www.digitalos.at bis zum 7. Oktober in fünf Kategorien möglich:

Bei den Digitalen Start-ups werden junge Unternehmen gesucht, die eine einzigartige Idee und ein rasch skalierbares Geschäftsmodell haben. Bei der Digitalen Persönlichkeit wird eine Person ausgezeichnet, die im Internet viele Leute erreicht. Hier bestimmen die OÖN-Leser auf nachrichten.at den Sieger. Betriebe, die ein analoges in ein digitales Geschäftsmodell gewandelt haben und sich dadurch von anderen abheben, werden in der Sparte Digitale Transformation vor den Vorhang geholt. Dazu gibt es zwei neue Kategorien: Beim Digitalen Projekt können Unternehmen, Vereine, Gruppen oder Netzwerke, die ein erfolgreiches digitales Projekt ins Leben gerufen haben, einreichen. Jene Frau, die durch ihre digitalen Leistungen in einer oder mehreren der vier genannten Hauptkategorien hervorsticht, etwa durch die Gründung eines Start-ups oder der Verantwortung für ein digitales Projekt, wird mit dem Sonderpreis Digitalia ausgezeichnet. Nennen Sie uns Gründe, warum Sie diesen Preis verdient haben. Wer die Auszeichnung Digitaler Pionier erhält, bestimmt die Jury: Hier wird eine Person ausgewählt, die die Digitalisierung in Oberösterreich mit außergewöhnlichen Leistungen wesentlich geprägt hat.

Aus allen Bewerbungen treffen die OÖN und ihre Partner Sparkasse, Tabakfabrik, KPMG, Stadt Linz, Wiener Städtische und Land Oberösterreich eine Vorauswahl.

Unterstützt werden sie dabei von Digital-Experten der Linzer Johannes-Kepler-Universität. Eine Jury kürt die Sieger.

Für die Gewinner der jeweiligen Kategorie loben die OÖN je 9000 Euro Medialeistung aus.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.