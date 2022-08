Digitalos: Bühne für die "digitale Schnitzeljagd"

Diverse Unternehmen haben ihre Chance bereits genutzt und auf digitalos.nachrichten.at ihre Bewerbungsunterlagen eingereicht: In der Kategorie "Digitales Engagement" hat sich der Zukunftsfonds der Arbeiterkammer Oberösterreich (Präsident: Andreas Stangl) beworben: Die Digitalisierung hat das Arbeitsleben vieler Menschen in den vergangenen Jahren verändert. Durch neue PC-Programme, Apps, Roboter, Ausbildungen oder Arbeitsmodelle können diese Veränderungen gestaltet werden. Die AK bietet Lösungen in Form von Förderungen, Beratungen und Experten.

Die Multimedia Agentur Vame (Co-Geschäftsführerin: Katharina Planner) hat das Produkt "Virtual Paper Chase" entwickelt: Damit wird die klassische Schnitzeljagd um eine digitale Komponente erweitert. Vame hat ebenfalls in der Kategorie "Digitales Engagement" eingereicht.

Preise gibt es zudem für "digitale Start-ups", die "digitale Persönlichkeit" sowie die "digitale Transformation". Bewerbungen sind bis 3. September möglich.